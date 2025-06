Näin suomalaisfirmat tähtäävät USA:n puolustusmarkkinoille – Trump hakee kasvua uusilta alueilta

Yhdysvaltain asevoimat voi tulevaisuudessa käyttää suomalaisia ilmalaivoja tai satelliittijärjestelmiä.

Suomalaiset puolustusteknologian yritykset hakevat nyt jalansijaa Yhdysvaltain puolustusmarkkinoilta – samalla kun vihreän teknologian kasvu on presidentti Donald Trumpin kaudella hiipunut.

Skandinavia-talolla Manhattanilla maistellaan tavallisesti lakritsia ja suomalaista suklaata, mutta nyt tarjolla oli jotakin aivan muuta: suomalaista puolustusteknologiaa.

Yhdysvaltain asevoimat on yksi mahdollinen asiakas, kun joukko suomalaisia teknologia-alan yrityksiä yrittää ottaa jalansijaa maailman suurimmilla puolustus- ja avaruusmarkkinoilla.

Samalla kun presidentti Donald Trumpin linjaukset ovat leikanneet vihreän teknologian tukia, kasvua haetaan nyt uusilta alueilta – erityisesti avaruudesta ja miehittämättömistä ilma-aluksista.

– Ennen piti olla Lockheed Martinin kaltainen miljardiyritys. Nyt puolustuksen tulevaisuus on pirstaleisempi: ohjelmistopohjainen, ketterä ja verkottunut. Se muistuttaa sitä, miten Suomesta tuli pelialan suurvalta. Samoja taitoja tarvitaan tulevaisuuden puolustuksessa, sanoo pääomasijoittaja Fady Yacoub newyorkilaisesta HOF Capitalista.

Nato kiinnostunut suomalaisesta ilmalaivasta

Yksi illan esittelijöistä oli joensuulainen Kelluu, jonka miehittämättömät, vetykäyttöiset ilmalaivat kiinnostavat Natoa. Yhtiö on valittu mukaan Naton DIANA-ohjelmaan, joka kehittää siviiliteknologioita sotilaallisiin käyttötarkoituksiin.

– Kaikki mikä lentää pitkään ja ilman miehistöä liittyy kaksoiskäyttöön. Tavoitteena on päästä Yhdysvaltain markkinoille ehkä jo ensi tai seuraavana vuonna, kertoo toimitusjohtaja Janne Hietala.

Suomalainen ReOrbit kehittää satelliittien avulla muun muassa avaruusviestintää armeijalle. Yrityksen hallituksen jäsen Markus Räikkönen näkee Yhdysvalloissa merkittävää kasvupotentiaalia.

Onko teidän yritys huomannut, että kysyntä Yhdysvalloista on jollain tavalla kasvanut?

– Ehdottomasti. Amerikassa investoidaan tällä hetkellä todella merkittävästi puolustusteollisuuteen ja avaruusteollisuuteen ja periaatteessa täällä kiinnostaa kaikki.

Avaruusmarkkinat kasvavat huimaa vauhtia

Puolustusministeriön mukaan suomalaisyritysten puolustustarvikemyynnin päämarkkina on Eurooppa, mutta erityisesti Yhdysvaltain avaruusmarkkinoilla nähdään nyt poikkeuksellista vetoa.

– Yhdysvallat hallitsee 40 prosenttia koko maailman avaruusmarkkinoista. Ala kasvaa 20–25 prosenttia vuodessa. Armeija on vasta nyt herännyt siihen, että avaruudessa on kyettävä toimimaan, se on vielä kasvattanut sitä vauhtia, sanoo Roope Takala, Aurora Propulsion Technologiesin hallituksen puheenjohtaja.

Yhtiön "paraatituote" Yhdysvaltain armeijalle on space-drone: pieni satelliitti, joka pystyy liikkumaan vapaasti avaruudessa tehtävästä toiseen. Takalan suunnitelmissa on avata toimisto Yhdysvaltoihin jo ensi vuonna – mahdollisesti Coloradon Kalliovuorille.

Trumpin linjaukset jarruttavat vihreää teknologiaa

Presidentti Trumpin kaudella liittovaltion tuki vihreälle teknologialle on vähentynyt, mikä on heijastunut myös tuontimahdollisuuksiin.

– Tässä maailman tilanteessa varmaankin odotukset siihen, että miten vihreän teknologian myynti Yhdysvalloissa kehittyy, on maltillisempaa kuin puolustussektorin myynti, arvioi Samuli Simojoki asianajotoimisto Boreniukselta, joka neuvoo suomalaisyrityksiä kansainvälistymisessä.