"Asia ei ehkä mennyt toivotulla lailla" – Suomen tähti kommentoi Robert Taylorin kohupäätöstä

Maajoukkueen pitkäaikainen ykkösveskari on valmis toivottamaan Taylorin tulevaisuudessa jälleen maajoukkueen mukaan.

– Tietenkin maajoukkueen edustamisessa pitää olla tietty ylpeys, ja se Robertilla on aina ollut. Hänen tilanteensa on tällä hetkellä tämä. Jos satumme pääsemään kesällä kisoihin, niin katsotaan silloin uudestaan, Hradecky linjasi.

Seurajoukkuekausi kuin unelmaa

IMAGO/Sportfoto Rudel/ All Over Press

Huuhkajien toinen peräkkäinen EM-kisapaikka on tiukan haasteen takana, sillä paikka ensi kesän Saksan-turnauksessa vaatii kahta voittoa jatkokarsinnassa. Cardiffissa järjestettävän Walesin ja Suomen välisen ottelun voittaja pelaa ensi tiistaina karsintafinaalin kotikentällään Puolaa tai Viroa vastaan.

– On tämä epätavallinen tilanne monellakin saralla. En ole maajoukkueuralla varmaan ikinä pelannut jatkoaikaa puhumattakaan rankkarikilpailusta. Vieraspeli ei varmasti ole helppo paikka, mutta Olympiastadionilla pystymme voittamaan kaikki, Hradecky uhkui ja kertoi valmistautuneensa jo mahdollisiin pilkkuihinkin.

Myös seurajoukkueessaan Bayer Leverkusenissa ykköstorjujan ja kapteenin roolia kantavan Hradeckyn oma itseluottamus on ainakin huipussaan, sillä kausi Saksassa on ollut todellista unelmaa. Leverkusen ei ole hävinnyt kauden 37 ottelusta vielä yhtäkään ja on kaksin käsin kiinni seurahistoriansa ensimmäisessä liigamestaruudessa.