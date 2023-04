Lääkkeiden saatavuushäiriöt pahentuneet: "Pitkät hoitojonot venyvät turhasta syystä"

Ovatko asiakkaat pulassa?

– Nyt (saatavuushäiriöitä) on näkynyt esimerkiksi diabeteslääke Ozempicissa, jossa on pidempiaikainen saatavuushäiriö. Toinen ryhmä on epilepsiaryhmä, jossa se on näkynyt, kommentoi johtava proviisori Mikaela Pammo Yliopiston Apteekista.