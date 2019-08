Lääkepula ei hellitä: Rintasyöpälääkkeissä jopa rinnakkaislääkkeet hupenevat – "Tosi paljon huolta ja pelkoa herättää uhka siitä, ettei lääkettä enää ole"

Lääkkeiden saatavuudessa on ollut Suomessa viime aikoina huomattava määrä ongelmia. Pelkästään viime viikolla saatavuushäiriöilmoituksia tehtiin Fimean mukaan perjantaihin mennessä 46. Esimerkiksi rintasyövän hoidossa käytetyn letrotsoli-lääkkeen saaminen on ollut vaikeaa, vaikka kyseisellä lääkkeellä on olemassa kuusi rinnakkaisvalmistetta.