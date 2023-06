Rikkaat yhtiöt pumppaavat köyhässä Somaliassa öljyä – maan nuoret ovat toiveikkaita öljyvarojen hyödyistä, mutta tuleeko unelmista totta?

– Muun muassa niissä Lähi-idän valtioissa, joissa öljyä on pystytty hyödyntämään ja käymään kunnollista politiikkaa, kansa ja maa ovat hyötyneet siitä. Nuoret ovat työllistyneet ja talous on noussut, kertoo Nuorten Ääni -toimituksen haastattelema 27-vuotias somalinuori Abdillahi Abdifatah Hassan .

Somalian valttikortit: öljy ja nuoret

Afrikan itärannikolla sijaitseva Somalia on geopoliittisesti hyvässä asemassa. Se on bumerangin muotoinen rantavaltio, eli sillä on pitkä rantaviiva. Öljyn kuljetus meriteitse ei tule olemaan ongelma. Somalia on myös lähellä Suezin kanavalle johtavaa Punaistamerta, joten öljyn tuonti Eurooppaan onnistuu. Reitti Kiinaan on myös auki. Öljyn siirtoa Somalian sisällä kuitenkin vaikeuttaa maan erittäin heikko rautatieverkko. Lisäksi Punainenmeri on tunnettu pahamaineisista merirosvoistaan.