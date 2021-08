Kommentti: Hirmuhallinto vai Taleban 2.0? Länsi nielee tappiotaan, mutta talebaneille ojennetaan jo kättä

Mitä väliä sillä, mitä Yhdysvalloissa nyt ajatellaan? Koska Yhdysvallat on viimeisin suurvalta, joka lähtee maasta hävinneenä.

Rapakon takana on alkanut maata entisestään jakava, sikäläiseen kaksipuoluejärjestelmään ”sopiva” toistensa syyttely. Kenen vika, kun näin kävi? Biden vai Trump, vai molemmat, vai jo George W. Bush ja poika-Bushin jälkeen Obama?

Traaginen loppu

Yhdysvaltojen kärsivällisyyden puute paneutumiseen paikallisiin oloihin ja niiden ymmärtämiseen on kestovitsi, joka tuli traagisella tavalla taas kerran kerrottua.

Afganistanilaisilla on taas taleban, mutta onko se versio 2.0?

On kuitenkin tietoja talebanien vihollisten teloituksista. Omaisuuttakin siirtynee sopimuksetta käsistä toisiin. Naisia ja tyttöjä kerrotaan siepatun vaimoiksi taleban-taistelijoille. Ehkä se on sitä kunnian suojelemista.

On masentavaa ajatella 20 miljoonan naisen ja tytön puolesta, että burka-kaupan kerrotaan taas käyvän kuumana.

Perheissä kuitenkin on vuosien mittaan muistutettu, että naisen ”kunniaton” käytös päätyi talebanien herrakaudella 1996-2001 naisen julkiseen kivityskuolemaan. Ja käytännössä taleban on paikoin toteuttanut brutaalia rinnakkaisvaltaansa kaikkina näinä vuosia.

Taleban on nyt vallassa. Lännessä tämä on karvas myrkky niellä. Kun meillä päin maailmaa odotetaan mitä tuleman pitää ja haetaan kasvot pelastavaa lähestymistapaa, taleban kelpaa naapureille.

Moni kärkkyy mahdollisuuksia

Pakistanissa riemu on suuri. Se on tukenut Afganistanissa talebania tavalla, joka ei ole edes maailman huonoimmin varjeltu salaisuus. Islamabadissa ajatellaan, että nyt on puskuria ainakin yhteen ilmansuuntaan.