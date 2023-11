Eversti Matti Pitkäniitty: "Nyt viestimme Venäjälle, miten Suomi suhtautuu järjestettyyn rajalletuloon"

Rajavartiolaitoksen kansainvälisen yhteistyön yksikön päällikkö Pitkäniitty sanoo, että seuraavaksi katsotaan, miten viesti menee läpi.

– Keskitymme kertomaan, että raja on tältä ilmiöltä suljettu sekä tuomaan esiin, missä kansainvälisen suojelun haku on Suomen itärajalla mahdollista. Tieto pyritään saamaan mahdollisille maahan pyrkijöille, ennen kuin he saavuttavat Suomen rajan.

Eversti muistuttaa, että itärajan ongelmat eivät ratkea yksittäisellä päätöksellä, edessä on parhaimmillaankin useiden askelten prosessi.

– Emme asennoidu niin, että Suomen hallituksen kuluneella viikolla tekemä päätös (rajanylityspaikkojen sulkemisesta) on viimeinen tässä matkassa, vaan se oli yksi askel. Tällä hetkellä katsomme, mikä on se seuraava askel.

Pitkäniitty tunnustaa, että rajaturvallisuustilanne on nyt itärajalla erittäin poikkeuksellinen ja vaikea. Tässä on hänen työsarallaan apuna esimerkiksi Frontex, Euroopan raja- ja merivartiovirasto.

– Suomi käy tällä erää Frontexin kanssa keskusteluja siitä, millä aikataululla ja mitä lisäresursseja tänne tulee. Frontexin kautta on mahdollista saada maahan kokeneita muiden maiden rajatyöntekijöitä, jotka ovat esimerkiksi tottuneet käsittelemään suuria maahantulijoiden määriä. Frontex kykenee tuottamaan apua laajalla skaalalla.

Ketkä erityisen haavoittuvassa asemassa?

Pitkäniitty kiistää, että maahan pyrkijät voisivat jäädä jumiin Suomen ja Venäjän väliin.

– Ei ole olemassa mitään niin sanottua ei-kenenkään-maata rajoilla. Jos henkilö ei ole itärajalla vielä Suomen puolella, silloin hän on vielä Venäjällä. On tietysti mahdollista, että Venäjä sanoo henkilön lähteneen maasta, kun tämä on käynyt rajanylityspaikan lähtötarkastuksessa. Sieltä on kuitenkin vielä matkaa rajalle, joten he ovat rajatarkastuksen jälkeenkin edelleen Venäjällä ja sikäläisten viranomaisten vastuulla.

Haastavampi kysymys on se, millaiset maahan pyrkijät ovat erityisen haavoittuvassa asemassa.