Suomen miesten lentopallomaajoukkue pelaa viikonloppuna MM-kisojen neljännesvälierässä Belgiaa vastaan. Jatkopaikka varmistui kesken Ranskan ja Argentiinan välisen alkusarjan ottelun.

Vaikka Argentiinan ja Ranskan kohtaaminen on vielä kesken ensin mainitun johtaessa erin 2–1, Suomi etenee varmuudella jatkoon lohkon kakkosena.

Etukäteen tiedettiin, että Suomen pudottaisi jatkosta ainoastaan Ranskan 3–2-voitto Argentiinasta. Tässä kohdin sekään ei enää vie Veljeksiltä jatkopaikkaa.

Mainitun skenaarion toteutuessa Ranska voittaisi lohkon ja Suomi sekä Argentiina ratkaisisivat toisen jatkopaikan kohtalon. Ensin katsotaan erävoittojen määrää, mutta molemmat ovat voittaneet kahdeksan ja hävinneet kuusi.

Seuraavaksi syynättäisiin pistesuhteita. Argentiinan suhde olisi 2–3-tappiolla Ranskalle joka tapauksessa Suomen vastaavaa huonompi, sillä se häviäisi jäljellä olevat erät vähintään kahdella pisteellä. Erissä kun haetaan ratkaisut loppuun asti kahden pisteen erolla.

Näin Argentiinan parhaaksi mahdolliseksi piste-eroksi jäisi 312–305 ja pistesuhteeksi 1,023. Suomen piste-ero on puolestaan 304–294 ja pistesuhde 1,034. Pistesuhde pienenee, jos Argentiinan piste-ero on sama mutta suuremmilla pisteillä, eli jokin erä päättyy esimerkiksi 30–32.

Suomi kohtaa sunnuntaina neljännesvälierässä Belgian, joka voitti F-lohkon puhtaalla pelillä häviten alkusarjassa lopulta vain kaksi erää. Suomi voitti Belgian kesällä Kultaisen liigan ottelussa erin 3–0.