Sensaatiomaisesti 16 parhaan joukkoon Filippiinien MM-kisoissa edenneen Suomen miesten lentopallomaajoukkueen keskipelaaja Petteri Tyynismaa komeilee turnauksen torjuntatilaston ykkösenä.
Tyynismaa otti kolmessa alkulohkon ottelussa 12 torjuntaa, mikä riitti tilaston ykköspaikkaan yhden erolla ennen Slovenian Jan Kozamernikiä.
Viime sunnuntaina Argentiinaa vastaan Tyynismaa torjui vastustajan hyökkäyksen kuudesti ja tiistaina Ranskaa vastaan viidesti. Jatkopaikan torstaina sinetöineessä Etelä-Korea-ottelussa Kortesjärven Järvi-Veikkojen kasvatille merkittiin yksi torjunta.
Hyökkäystilastossa Suomen hakkuri Joonas Jokela oli alkulohkojen neljänneksi paras pistemies ja neljänneksi eniten hyökkäyspisteitä tehnyt pelaaja. Jokela teki alkusarjaan 22,3 pistettä ottelua kohden eli 67 pistettä. Niistä 59 kertyi hyökkäyksillä, loput aloitussyötöillä (6) ja torjunnoilla (2).
Pistetilaston ykkönen oli Suomen neljännesvälierävastustajan Belgian hakkuri Ferre Reggers 73 pisteellä. Suomen yleispelaaja Luka Marttila oli kuudenneksi paras pistemies 19,3 pisteen ottelukohtaisella keskiarvolla. Hyökkäyspisteissä Jokela oli neljäs ja 50 hyökkäyspistettä tehnyt Marttila viides. Aloitusten vastaanotossa Marttila oli alkulohkon 20:s 56 prosentin tarkkuudella.
Ässäsyötöillä vastustajaa kiusasi eniten Hollannin Michiel Ahyi, joka syötti 12 ässää. Suomalaisista kukaan ei yltänyt ässätilastossa kymmenen parhaan joukkoon.
Belgian Reggers on hyökkäämisen lisäksi kova vastus aloitussyöttäjänä. Hänen kädestään lähti alkulohkossa turnauksen kolmanneksi kovin syöttö 129,3 kilometrin tuntinopeudella. Romanian Robert Aciobanitei ja Puolan Wilfredo Leon löivät pallolle kyytiä yli 130 kilometrin tuntinopeudella.
C-lohkossa toiseksi sijoittunut Suomi kohtaa F-lohkon voittajan Belgian neljännesvälierässä sunnuntaina kello 15 Suomen aikaa. Suomen lohkon voittanut Argentiina mittaa samana päivänä Italian tason.