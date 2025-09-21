Neljännesvälierävastustaja Belgia on Suomen ohella yksi lentopallon miesten MM-turnauksen yllättäjistä.

Suomi sijoittui Filippiineillä pelattavien kisojen C-alkulohkossa yllättäen toiseksi kukistettuaan olympiavoittaja Ranskan sekä Etelä-Korean. Avausottelussa Argentiinaa vastaan tuli niukka 2–3-tappio.

Pudotuspelivastustaja Belgia voitti F-lohkossa kaikki kolme otteluaan, mukaan lukien lajin suurmaa Italian.

Jos Suomi voittaa Belgian, se varmistaisi paikan puolivälieriin kahdeksan parhaan joukkoon. Suomen tähän saakka paras sijoitus on yhdeksäs vuoden 2014 MM-turnauksesta.

Suomen nykyinen päävalmentaja Olli Kunnari kuului kymmenen vuoden takaiseen MM-kisajoukkueeseen pelaajana.

– Meillä on mahtava mahdollisuus mennä kahdeksan joukkoon. Käytetään se parhaalla mahdollisella tavalla, Kunnari kommentoi Filippiineiltä STT:lle.

Lindqvistin seurakaveri Belgian ykköstähti

Suomi voitti viime kesänä pelatun Euroopan kakkostason kiertueen Kultaisen liigan, johon Belgia ei osallistunut.

Belgian ykköstähti on Suomen maajoukkueen Veikka Lindqvistin hakkurikaverina italialaisessa Milanossa pelaava Ferre Reggers. Hän oli MM-kisojen alkusarjan paras pistemies 24,3 pinnan keskiarvolla.

Suomi ja Belgia ovat 2000-luvun arvokisoissa kohdanneet vuoden 2007 ja 2011 EM-turnauksissa Moskovassa ja Itävallassa. Moskovassa Suomi voitti 3–1 ja neljä vuotta myöhemmin Innsbruckissa suoraan 3–0.

Suomen ja Belgian tämän päivän ottelun voittaja kohtaa keskiviikkona puolivälierissä voittajan neljännesvälierästä Italia–Argentiina. Ottelu pelataan ennen Suomen ja Belgian kohtaamista.

MM-puolivälieriin ovat jo selviytyneet Turkki ja Puola.

Suomen ja Belgian neljännesvälieräottelu alkaa Filippiinien Manilassa Suomen aikaa kello 15.