Ranskan mieletön maalijuhla teki Huuhkajien aseman selväksi – näillä tuloksilla Suomi etenisi MM-jatkokarsintaan

Lohkon toisessa jäljellä olevassa ottelussa Bosnia ja Hertsegovina saa vieraakseen Ukrainan, joka on kahden pisteen päässä Suomesta.

Tasapeli Ranskaa vastaan tiistaina nostaisi Suomen 12 pisteeseen. Tässä tilanteessa Ukraina voisi voitolla Bosnia-Hertsegovinasta nousta tasapisteisiin Suomen kanssa. Tällöin tarkasteltaisiin joukkueiden maalieroja. Suomen maaliero on tällä hetkellä kaksi maalia plussan puolella, Ukrainan yhden.

Jos maaliero on joukkueiden kesken tasan, otetaan seuraavaksi tarkasteluun tehdyt maalit. Suomella tehtyjä maaleja on tällä hetkellä 10, Ukrainalla 9. Jos nämäkin ovat tasan ratkaisevat jatkopaikan keskinäisten otteluiden pisteet. Tässä Ukraina on edellä pistein 4-1.