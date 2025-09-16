Suomen miesten lentopallomaajoukkue järjesti jättiyllätyksen kaatamalla MM-kisoissa olympiavoittaja Ranskan erin 3–2.
Filippiineillä pelattavan turnauksen alkulohkonsa avausottelussa Argentiinalle tappion kokenut Suomi oli Ranskaa vastaan pitkälti pakkovoiton edessä. Lopulta Veljekset onnistui kovassa tehtävässään ja vei erät 25–19, 17–25, 29–27, 21–25, 15–9.
Suomen joukkueen pisteykkönen oli 20 pistettä, joista 17 hyökkäyksillä ja kolme ässäsyötöillä tehnyt hakkuri Joonas Jokela. Keskipelaaja Petteri Tyynismaa napsi torjunnoillaan viisi pistettä.
Neljän joukkueen lohkosta vain kaksi parasta jatkaa pudotuspelivaiheeseen. Kahden kierroksen jälkeen Argentiinalla on koossa viisi pistettä, Ranskalla neljä, Suomella kolme ja Etelä-Korealla nolla.
Suomi kohtaa lohkon päätösottelussaan torstaina Etelä-Korean. Tästä ottelusta Suomi tarvitsisi jatkotoiveidensa kannalta todennäköisesti kolme pistettä eli voiton erin 3–0 tai 3–1.
Juttua päivitetty klo 16.06: Korjattu joukkueiden pistemäärät.