Suomen miesten lentopallomaajoukkuetta odottaa MM-kisojen puolivälierässä lajin suurmaa Italia, jos Veljekset onnistuu sunnuntaina kaatamaan Belgian.

MM-kisojen alkulohkossa 2–3-tappion Belgialle kokonut Italia kokosi rivinsä neljännesvälieriin ja murskasi Suomen lohkon voittaneen Argentiinan suoraan erin 3– (25–23, 25–20, 25–22).

Argentiina johti avauserää parhaimmillaan kolmella pisteellä tilanteessa 17–14, mutta Italia käänsi erän lopussa itselleen. Toisessa Italia karkasi viiden pisteen putkella 15–11-johtoon eikä päästänyt tämän jälkeen Argentiinaa kolmea pistettä lähemmäs.

Italialaisista pisteykkösiä olivat 15 pistettä tehnyt yleispelaaja Alessandro Michieletto ja 14 pistettä tehtaillut hakkuri Yuri Romano. Argentiinan joukkueesta yleispelaaja Luciano Vicentin teki 15 pistettä, joista 13 hyökkäyksillä.

Italia on miesten lentopallon hallitseva maailmanmestari. Vuoden 2022 mestaruuden lisäksi Italia on juhlinut MM-kultaa myös vuosina 1990, 1994 ja 1998. Olympialaisista se on saavuttanut kolme hopeaa ja kolme pronssimitalia. Viime vuoden Pariisin olympialaisissa Italia taipui välierissä isäntämaa Ranskalle ja pronssiottelussa Yhdysvalloille.

Suomi koki MM-kisojen alkulohkossaan Argentiinalle 2–3-tappion, mutta nousi kiinni jatkopaikkaan lyömällä olympiavoittaja Ranskan samoin numeroin. Lohkon päätösottelussaan Veljekset varmisti pudotuspelipaikkansa 3–1-voitolla Etelä-Koreasta.

Suomi ja Belgia pelaavat paikasta Filippiinien MM-kisojen puolivälieriin sunnuntaina kello 15 Suomen aikaa käynnistyvässä ottelussa. Puolivälierä on MM-kisojen ohjelmassa keskiviikkona.