Suomen miesten lentopallomaajoukkue pelaa sunnuntaina Belgiaa vastaan pääsystä MM-kisojen kahdeksan parhaan joukkoon. MTV Urheilu seuraa neljännesvälierää tässä artikkelissa.
Huippujännittävä ottelu alkaa klo 15.
Belgia–Suomi 2–0 (25–21, 25–17, x–x)
3. erä
0–0: Kolmas erä käynnissä. Nyt Suomella on vain voitettavaa. Siihen on myös pakkotilanne.
2. erä
25–17: BELGIA VOITTAA TOISENKIN ERÄN. Tylyä on meno. Tässä erässä Suomi oli alusta saakka perässä pahasti. Nyt on sankaritekojen aika Veljeksillä.
23–17: Ratkaisun hetkiä tämän erän osalta. Belgian erän alussa repimä ero tekee tuhojaan.
18–13: Belgian syöttö pitkäksi, ero viidessä. Nyt on tiukassa tämä erä Suomen kannalta.
15–10: Belgialla karkaamisen makua. Belgia "ukottaa" Suomea verkolla. Heti perään Ivanov pelaa väärältä puolelta verkkoa. Ero jo viisi.
10–8: Sam Deroo on tällä hetkellä ottelun paras pelaaja. Hän onnistuu joka puolella kenttää. voimalla pallo Suomen kenttäpuoliskoon ja ero kahteen.
4–4: Tasatahtiin edetään. Belgian tähtenä tuikkii Sam Deroo, joka on tulikuumana. Hän on pamautellut jo pitkälti toistakymmentä pistettä.
0–0: Toinen erä käynnissä.
1. erä
25–21: BELGIA VIE AVAUSERÄN. Pitkän eräpallorallin päätteeksi. Suomi harmittavasti kärsii tästä tappion, sillä alku oli hyvä.
23–21: Suomi ottaa aikalisän. Aletaan olemaan eräpallojen kynnyksellä. Harmittavasti Suomi on hukannut erän alun neljän pisteen johdon ja mainion startin.
20–19: Lähestytään ensimmäisen erän ratkaisupalloja. Belgia johtaa yhdellä.
17–15: Belgia parantaa erän edetessä. Antti Ronkainen kaventaa piste-eron yhteen. Heti perään avausheitossa haasteita Suomella, joten Belgia takaisin kahden päähän.
12–12: Belgialla nyt pisteputkea. Torjuntapisteellä tilanne kavenee jo yhteen. Sen jälkeen peli nopeasti tasoihin, ja Suomi ottaa aikalisän.
6–10: Suomen päävalmentaja Olli Kunnari käy kuumana naapurileiriin. Belgialle verkkovirhe ja Suomen hyvät otteet jatkuvat.
5–8: Severi Savonsalmen syöttö jää lyhyeksi. Hetken kuluttua Luka Marttila onnistuu kutospaikalta iskulyönnissä ja pitää eron kolmessa.
2–5: Suomi menee jo kolmen pisteen johtoon. Väkevä syöttöpeli ja painavat rajaiskut ovat myrkkyä Belgialle. Belgia ottaa aikalisän.
1–2: Suomelta hyvä alku. Severi Savonsalmi lämää pallon vastustamattomasti kenttään ja Suomi ottaa kuskin paikan alkuun.
0–0: Sitten mennään!
Klo 14.57: Suomen liberona pelaa Niklas Breilin. Hän korvaa siis Voitto Köykän. Breilin ei ole käynyt kentällä vielä tässä turnauksessa. Ottelu alkaa aivan pian.
Klo 14.48: Juuri tulleen tiedon mukaan libero Voitto Köykkä ei ole pelikuntoinen tänään. Syytä ei Lentopalloliitto tähän kerro.
Klo 14.30: Hyvää sunnuntaipäivää ja tervetuloa mukaan jännittämään lentopallon MM-kisojen neljännesvälieräottelua Suomen ja Belgian välillä. Miesten maajoukkue, lempinimeltään Veljekset, on raivannut tiensä jo 16 parhaan joukkoon. Nyt Suomella on tilaisuus edetä Italian vastustajaksi ensi keskiviikon puolivälieräotteluun.
Suomi selviytyi pudotuspeleihin erittäin kovatasoisen C-lohkon kakkosena. Avausottelun 2–3-tappio Argentiinalle vaikeutti urakkaa, mutta Veljekset paikkasi seuraavassa ottelussa tilanteen kaatamalla olympiavoittaja Ranskan niin ikään erin 3–2. Lohkon päätöskamppailussa Suomi varmisti paikkansa jatkossa voittamalla Etelä-Korean 3–1.