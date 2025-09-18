Suomen miesten lentopallomaajoukkue ei onnistunut vielä MM-kisojen alkulohkon päätösottelussaan Etelä-Koreaa vastaan varmistamaan paikkaansa 16 parhaan joukossa. 3–1-voiton myötä jatkopaikan kohtalo selviää myöhemmin tänään Ranskan ja Argentiinan välisessä ottelussa.

Suomi nousi taistelemaan pudotuspelipaikasta jysäyttämällä tiistaina jättiyllätyksen ja kaatamalla kaksinkertaisen hallitsevan olympiavoittajan Ranskan erin 3–2.

Etelä-Koreaa vastaan 3–0-voitto olisi riittänyt Suomelle jatkopaikan varmistamiseen. Suomi veikin ottelussa kaksi ensimmäistä erää 25–18 ja 25–23, mutta Etelä-Korea väänsi kolmannen itselleen 25–17.

Neljännen erän Suomi selvitti 25–21, ja näin mahdollisuudet lohkon kakkossijaan ja sen tuomaan jatkopaikkaan ovat vielä hyvinkin elossa.

Yksinkertaisimmillaan Suomi etenee jatkoon, mikäli kello 13 alkava Ranska–Argentiina-ottelu ei veny viisieräiseksi tai mikäli Argentiina voittaa ottelun millä tahansa tuloksella.

Jos taas Ranska voittaa 3–2, lohkon kakkossija Suomen ja Argentiinan välillä ratkeaa eräpisteiden suhteluvun (voitetut pisteet jaettuna hävityillä pisteillä) mukaan.

Suomen mahdollinen neljännesvälieräottelu pelataan sunnuntaina. Todennäköisesti vastassa olisi tuolloin Belgia.