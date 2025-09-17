Suomen miesten lentopallomaajoukkue on kahden loistavan ottelun jälkeen tilanteessa, jossa tie on yllättäen auki MM-kilpailujen pudotuspeleihin Filippiineillä. Suomi päättää alkusarjan torstaiaamuna kotimaan aikaa kohtaamalla pudotuspelien ulkopuolelle jäävän Etelä-Korean.

Suomi on neljän joukkueen lohkossa kolmantena ennen päätöskierrosta, mutta 2–3-tappio Argentiinalle ja 3–2-sensaatiovoitto Ranskasta pitävät jatkopaikan omissa käsissä.

Tie jatkoon tasoittuisi varmasti 3–0-voitolla. Muut tulokset muuttavat asetelmat kimuranteiksi, joten Manilassa on tarjolla varsinainen trilleri. Suomen lentopalloliitto haki tiedotteessaan vertausta vuodelta 1975, jolloin Muhammad Ali ja Joe Frazier ottelivat kuuluisan Thrilla in Manila -ottelunsa samaisessa Araneta Coliseumissa.

Torstaina isketään miehen sijaan palloa. Kaksi tiukkaa kohtaamista lajin suurmaita vastaan pönkittävät Suomen joukkueen itseluottamusta.

– Aloitimme jo Argentiinaa vastaan loistavasti ja teimme Ranskaa vastaan samoin. Hetkittäin pelasimme loistavaa lentopalloa ja hetkittäin emme niin loistavaa. Mutta saimme paljon tukea penkiltä, ja mielestäni se käänsi pelin meille, Suomen hakkuri Joonas Jokela ruoti Kansainvälisen lentopalloliiton verkkosivuilla.

Suomi kohtaa Etelä-Korean varhain torstaiaamuna klo 5.30 Suomen aikaa pelattavassa ottelussa. Ranskan ja Argentiinan päätöspeli on vuorossa kello 13.

Näin jatkopaikka varmistuu

Kohtalo on siis ennen kaikkea Suomen omissa käsissä. 3–0-voitto toisi Veljeksille varmasti jatkopaikan eikä joukkueen tarvitsisi enää jännittää myöhempää ottelua Ranskan ja Argentiinan välillä.

Myös 3–1-voitto toisi kolme sarjapistettä, jolloin jatkopaikka varmistuisi myöhäisottelussa, mikäli Ranskan ja Argentiinan välinen kamppailu ei venyisi viisieräiseksi.

Kolme kärkijoukkuetta voivat myös päätyä tasapisteisiin, jos Suomi ottaa kolmen pisteen voiton Etelä-Koreasta ja Ranska lyö Argentiinan 3–2. Tällöin 3–0-voitto varmistaisi Suomelle jatkopaikan, mutta 3–1-voitolla Ranska veisi lohkon ja Suomi joutuisi eräpisteiden suhteen vertailuun Argentiinan kanssa.

Eräpisteet ovat ennen torstaita: Ranska 180–153, Suomi 212–207 ja Argentiina 200–191.

Jos taas Argentiina voittaisi Ranskan millä tahansa tuloksella, Suomelle riittäisi mikä tahansa voitto Etelä-Koreasta pudotuspeleihin. Jopa 2–3-tappio voisi auttaa Suomen jatkoon, mutta tämä vaatisi olympiavoittaja Ranskalta 0–3-tappiota Argentiinalle.

Kaiken kukkuraksi jopa lohkovoitto on Suomelle mahdollinen, jos se voittaa Korean 3–0 ja Ranska kukistaa Argentiinan 3–2. Tällöin Suomen ja Ranskan väliset sijoitukset lohkon kahtena ensimmäisenä ratkeaisivat eräpisteiden suhteella.

Suomen C-lohkosta jatkoon pääsevät ottelevat MM-kisojen neljännesvälierissä F-lohkon kahta parasta joukkuetta vastaan. Tuon lohkon voitossa on vahvimmin kiinni Belgia, joka kohtaa päätösottelussaan pisteettömän Algerian. Niukan 2–3-tappion belgialaisille kokenut Italia pelaa torstaina jatkopaikasta ottelussa Ukrainaa vastaan.

Pään pitää kestää

Tiistaina vaihtopelaajien lisäksi tulitukea penkiltä antoi myös valmennusporras, joka oli päävalmentaja Olli Kunnarin johdolla valppaana videohaastojen kanssa.

Kunnari on tyytyväinen MM-kisaurakkaan, joka voi saada vielä lisähuipennuksia pudotuspeleissä.

– Hienoa oppia oli otettu edellisestä tappiosta. Olimme johtoasemassa riittävän kovia, ja pää kesti, päävalmentaja jutteli Suomen lentopalloliiton verkkosivuilla julkaistulla videolla.

Torstaina pään täytyy jälleen kestää, kun Suomi tavoittelee lohkossaan kahden parhaan joukkoon ja 16 joukkueen pudotuspeleihin pääsemistä.

Suomi on ollut MM-kilpailuissa parhaimmillaan yhdeksäs vuonna 2014 ja EM-kilpailuissa neljäs 2007.