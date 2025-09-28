Italia uusi lentopalloilun miesten maailmanmestaruuden nujertamalla Manilassa pelatussa loppuottelussa Bulgarian erin 3–1 (25–21, 25–17, 17–25, 25–10). Mestaruus oli Italialle jo sen viides.
Ainoastaan Neuvostoliitolla on enemmän MM-kultia. Se on voittanut maailmanmestaruuden kuudesti. Bulgaria oli edellisen kerran pelannut MM-finaalissa 1970, jolloin se jäi kotikisoissaan hopealle.
Italia vei ensimmäiset kaksi erää, mutta kolmannessa Bulgaria sai uuden vaihteen silmään ja siirsi ratkaisua. Neljättä erää Italia hallitsi taas alusta loppuun.
MM-pronssi matkasi Puolaan, joka löi pronssiottelussa Tshekin 3–1 (25–18, 23–25, 25–22, 25–21). Suomi sijoittui turnauksessa 15:nneksi.