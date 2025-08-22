Kohuttu olympiavoittaja suostui sukupuolitestiin

Pariisin olympialaisten kultamitalisti suostuu sukupuolitestiin ennen Liverpoolissa järjestettäviä nyrkkeilyn MM-kisoja, kertoo Expressen.
Lin Yu-Ting voitti vuosi sitten olympiakultaa 57-kiloisten naisten sarjassa. Taiwanilainen joutui voittonsa jälkeen kovan ryöpytyksen kohteeksi, sillä hänen sukupuoltaan epäiltiin julkisesti samaan tapaan, kuin algerialaisen Imane Khelifin tapauksessa.
Yu-Ting on Expressenin mukaan suostunut sukupuolitestiin ennen Liverpoolissa 4. syyskuuta alkavia MM-kisoja. Kisojen organisaattorin World Boxingin linjanvedon mukaan naispuolisten nyrkkeilijöiden on käytävä testissä ennen kilpailujen alkua.
– Jos haluat osallistua, sinun on noudatettava kilpailun sääntöjä. Koska osallistumme, noudatamme sääntöjä, Yu-Tingin valmentajan kerrotaan todenneen.
Yu-Tingin ja Khelifin osallistuminen estettiin sukupuolitestien perusteella nyrkkeilyn MM-kisoissa vuonna 2023 kansainvälisen nyrkkeilyliiton IBA:n toimesta. Kansainvälinen olympiakomitea katsoi kuitenkin, että IBA:n testit olivat riittämättömiä ja antoi kaksikon kisata olympialaisissa.