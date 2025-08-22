UFC-tähti pimahti ottelun jälkeen – ankarat seuraukset

UFC-tähdelle on langetettu ankara kilpailukielto.

Vapaaottelija Sean Stricklandille määrättiin kuuden kuukauden ottelukielto kesäkuun 29. päivän tapahtumien vuoksi. Strickland osallistui ottelun jälkeiseen tappeluun Las Vegasissa järjestetyn vapaaotteluillan yhteydessä.

Strickland toimi tapahtumassa toisen ottelijan kulmavalmentajana. Hän hyökkäsi kamppailun jälkeen vastapuolen ottelijan kimppuun.

Strickland reagoi aggressiivisesti, kun vastapuolen ottelija Luis Hernandez pilkkasi kulmavalmentajan suojattia taiston tauotta. Kamerat taltioivat Stricklandin lyövän Hernandezia.

Kuuden kuukauden kilpailukieltoa on mahdollista lyhentää neljään ja puoleen kuukauteen, jos Strickland käy vihanhallintakurssin. UFC-hahmo sai myös 5 000 dollarin sakot. Pannasta päätti Nevadan osavaltion urheilukomissio.

Urheilukomission puheenjohtajan Dallas Haunin mukaan Stricland on pyytänyt käytöstään anteeksi.

BBC:n mukaan Strickland on kiistanalainen hahmo UFC-yhteisössä. Hän on esittänyt aiemmin provosoivia kommentteja naisten oikeuksista ja sanonut, että naisten vapaaottelu on katselukelvotonta. Strickland otteli viimeksi helmikuussa ja hävisi.

Kahakkaan osallistui myös vapaaottelija Chris Curtis, joka pääsi tapauksesta pelkillä sakoilla.