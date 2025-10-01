Suomen, Viron ja Latvian pääministerit toteavat, että Venäjän jäädytetyt varat pitäisi ottaa käyttöön.
Viron pääministeri Kristen Michal toteaa EU:n epävirallisessa huippukokouksessa Tanskan Kööpenhaminassa, että Venäjän jäädytettyjä varoja pitäisi käyttää Ukrainan hyväksi niin paljon kuin mahdollista. Asiasta kertoo Reuters.
Myös Suomen pääministeri Petteri Orpo (kok.) toteaa, että Suomi tukee Viron ehdottamaa linjaa.
– Tarvitsemme vahvan ja kestävän, pitkän aikavälin paketin Ukrainalle, ja sen toteuttaminen jäädytettyjen venäläisten varojen kautta on erittäin hyvä ajatus, Reuters kirjoittaa Orpon sanoneen.
Pääministeri Orpo ja Tanskan pääministeri Mette Frederiksen EU-johtajien epävirallisen kokouksen yhteydessä.AFP / Lehtikuva
Myös Latvian pääministeri Evika Silina on kertonut kannattavansa asiaa.
Euroopan unioni harkitsee, että se käyttäisi Euroopassa jäädytettyjä venäläisiä varoja 140 miljardin euron edestä rahoittaakseen lainan Ukrainalle.
Reutersin mukaan jäädytettyjä venäläisvaroja on noin 300 miljardin dollarin arvosta.
Venäjä ei tietenkään pidä Euroopan aikeista. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov totesi keskiviikkona muun muassa seuraavasti:
– Tässä puhutaan suunnitelmista venäläisen omaisuuden laittomasta takavarikoimisesta. Venäjällä kutsumme sitä yksinkertaisesta varkaudeksi.
Peskov myös varoitti, että Venäjä ryhtyy oikeustoimiin kaikkia niitä henkilöitä ja valtioita vastaan, jotka koskevat Venäjän varoihin.
Eurooppalaisiin pankkeihin jääneistä Venäjän varoista ja niiden käyttöön ottamisesta alettiin puhua jo pian Ukrainan sodan alettua, yli kolme vuotta sitten. MTV Uutiset kertoi asiasta muun muassa joulukuussa 2022, kun silloinen pääministeri Sanna Marin (sd.) kommentoi asiaa.