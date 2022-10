EU on jäädyttänyt noin 17 miljardia euroa venäläisvaroja Ukrainan sodan alkamisen jälkeen

Euroopan unioni on jäädyttänyt noin 17 miljardin euron arvosta venäläisvaroja sen jälkeen kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, kertoi Euroopan unionin oikeuskomissaari Didier Reynders saksalaismedian haastattelussa lauantaina.

Reyndersin mukaan 90 henkilölle kuuluvaa varallisuutta on tähän mennessä jäädytetty. Ukraina on vaatinut, että jäädytettyjä varoja käytetään Ukrainan jälleenrakentamiseen.

– Jos kyseessä on rikollinen takavarikoitu raha, se on mahdollista siirtää Ukrainan kompensaatiorahastoon. Tämä määrä on kuitenkin aivan liian pieni, jotta sillä saataisiin jälleenrakennus rahoitettua, Reynders sanoi.