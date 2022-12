Suomesta löytyy täysin poikkeuksellinen jääkiekkoperhe – jo seitsemän maajoukkuepelaajaa ja lisää tulossa: "Ihan yhtä hulluja"

– Peruna-, porkkana- ja lanttulaatikot, karjalanpaistia, karjalanpiirakoita, kinkkua ja lohta, perinteisiä karjalaisia ruokia, Hannu Kapanen vastaa kysymykseen joulupöydän antimista.

Kapasten poikkeuksellisuus ei siis selity jouluruoilla tai edes ruokavaliolla, vaan täysin muilla asioilla.

– Jokainen on halukas kilpailemaan, ja kilpailuvietti on kova. On halu olla hyvä, perheen pää Hannu jatkaa.

Yhteensä Kapasia on pukenut Leijonat-paidan päälleen seitsemän kappaletta, ja heistä kuusi on pelannut MM-tasolla. Vanhemman polven Kapasista maajoukkueissa ovat esiintyneet Hannu ja hänen veljensä Jari sekä Hannun pojat Sami ja Kimmo.

Käynnissä olevissa nuorten MM-kisoissa pelaavat kaksi Kapasten perheen tuoreinta maajoukkuenimeä, Konsta ja Oliver Kapanen.

Oliver on pitkän maalivahtiuran Suomessa ja Ruotsissa tehneen Kimmon poika, ja Konsta taas NHL:ssä meritoituneen Samin jälkikasvua.

Lisäksi Nuorissa Leijonissa MM-kultaa vuonna 2016 juhlinut Kasperi Kapanen, Samin vanhin poika, kiekkoilee NHL-seura Pittsburgh Penguinsissa.

Isoisä seuraa lastenlastensa uria innoissaan. Kapasten esiintyminen maajoukkueessa kolmessa sukupolvessa ei saa "Hannes" Kapasta paukuttelemaan henkseleitä, mutta on isoisälle luonnollisesti ylpeyden aihe.

– Tuntuu ihan mukavalta, eihän sitä voi kieltää. Positiiviselta. Se on vähän niin kuin elämäntapa meidän perheessä, Kapanen sanoo viitaten urheiluun.

Kapasten kiekkoilijaperhe on ainutlaatuinen jopa maailman tasolla, sillä maajoukkuepelaajia löytyy nyt kolmessa sukupolvessa. Yhtä selittävää tekijää on vaikea löytää, mutta Kapanen on huomannut, mitkä asiat toimivat.

– Positiivinen esimerkki ja kannustus. Meikäläinenkään ei ole tuputtanut mitään. Meillä on aina postiivisesti kannustettu ja suhtauduttu urheiluun, ei pelkästään jääkiekkoon. Esimerkillä on merkitystä, ja voi geeneissäkin olla jotain vikaa, Kapanen naurahtaa.

"Määrätietoista työtä"

Hannu, Sami ja Kasperi olivat taannoin Huomenta Suomen vieraana.

Ensin Hannu Kapanen näytti esimerkkiä omille pojilleen.

– Muistan, että itse katselin isän A-maaottelumääriä ja arvokisakäyntejä. Sitä kautta sitä haluaa vähintään saman ja mieluummin vielä vähän enemmän. Nuorilla on meidän isä, minun ura ja velipojan ura. Sen lisäksi Kasperi on moderni esimerkki, yli 800 NHL-ottelua pelannut Sami Kapanen sanoo.

Sami Kapanen ei isänsä tavoin osaa kertoa tyhjentävästi, miksi Kapasia vilisee Suomen maajoukkueissa. Tietyt asiat, mitä menestyksen eteen pitää omaksua, on suvussa sisäistetty.

– Luulen, että on vaan se intohimo lajia kohtaan. On tietysti ymmärretty, kuten varmaan monissa muissakin urheiluperheissä, että (huipulle pääseminen) vaatii kovaa määrätietoista työtä.

Työntekoa ei kaihdeta. Kapanen kertoo, että esimerkiksi nyt nuorten kisoissa pelaava Konsta on ottanut viime vuosina isoja kehitysaskeleita systemaattisen ja määrätietoisen työn avulla.

– On realiteetit tiedossa. Jos ei tällä hetkellä huipputasolla ole, niin tietää, että siihen pääseminen vaatii työtä, Kapanen toteaa.

Kapanen nostaa esiin myös yhden huippu-urheilijalle tärkeän ominaisuuden, mikä on kenties saatu jo äidinmaidon mukana.

– Ehkä me ollaan tarpeeksi jääräpäitä tai kovapäisiä. Kaikilla on varmaan vastoinkäymisiä, mutta ne on pystyttävä käsittelemään. Asiat ovat korkeintaan hidaste, ei este.

"Ihan yhtä hulluja"

0:43 Sami Kapanen kertoo perheen innostuksesta liikuntaan vanhassa haastattelussa kaksivuotias Kasperi sylissään.

Sekä Sami isän ominaisuudessa että Hannu isoisän ominaisuudessa seuraavat nuorten pelejä ylpeydellä. Isoisä näkee paljon samaa Konstassa ja Oliverissa kuin aikanaan Samissa ja Kimmossa.

– Konstalla on hyvä pelikäsitys, taituruus ja laukaus. Isänsä ihan täysi kopio voi sanoa. Oliver on vähän maltillisempi, rauhallisempi. Nimenomaan kahden suunnan hyvä sentteri ja erittäin monipuolinen, Kapanen kehuu lastenlapsiaan.

Perheessä puhutaan paljon uheilusta ja jääkiekosta. Vaikka Hannu Kapasella on kokemusta 47 maaottelun ja yhden valmennetun nuorten MM-kullan verran, ei hän tyrkytä nuorisolle vinkkejä.

– Annan vinkkejä silloin kun kysytään, mutta en millään tavalla tuputtamalla, se ei lyö leiville. Pojat kuuntelevat, ja ne itse tietävät. Kyllä ne sitten kysyy, Kapanen toteaa.

Seitsemän maajoukkuepelaajan lista voi hyvinkin saada tulevaisuudessa jatkoa, sillä nuorimmat Kapaset ovat vasta jääkiekkouransa alussa.