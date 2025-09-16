FC Interistä miljoonasummalla hankitun Axel Kouamen vaisu Allsvenskan-debyytti sai AIK:n päävalmentajan pohtimaan tasoeroja Suomen ja Ruotsin välillä.

Kouame pääsi ensi kertaa irti AIK:n paidassa, kun Tukholman huippuseura kohtasi Brommapojkarnan maanantaina. Norsunluurannikkolainen astui kehiin 72. minuutilla, mutta otettiin takaisin vaihtoon vain 15 minuutin pelin jälkeen.

Entisen Veikkausliiga-tähden lyhyeksi jäänyt tulikaste nostatti kulmakarvoja, sillä Kouame ei näyttänyt saaneen pelissä minkäänlaista iskua tai loukkaantumista. Keltaisen kortin hän tosin ehti ottaa.

2–1-voittoon päättyneen ottelun jälkeen AIK:n päävalmentaja Mikkjal Thomassen kertoi, että Kouamella oli vaikeuksia hengittää kunnolla.

Färsaarelaisluotsi vihjasi, ettei Veikkausliigassa loistanut 21-vuotias ollut tottunut Suomessa yhtä vaativaan ympäristöön ja kärsi mahdollisesti huonosta kunnosta.

– Harjoittelemme varmaan hieman kovemmin kuin hän on tottunut, Thomassen pohti Fotbollskanalenin mukaan.

– Hänellä oli hengitysvaikeuksia ja hän tunsi olonsa hieman huonovointiseksi. Ottelussa oli erittäin kriittinen vaihe, joten päätimme toimia ja ottaa hänet pois kentältä.

Thomassenin mukaan Kouame koki kehonsa jumittuneen.

– Ehkä hän on tulossa kipeäksi, ehkä hän oli hermostunut. Mutta toimin signaalien perusteella, ja minusta oli oikea päätös ottaa hänet pois kentältä, Thomassen jatkoi.

– Meidän on arvioitava tilannetta. Hän tarvitsee aikaa.

FC Interiin elokuussa 2023 liittynyt Kouame oli Veikkausliigan parhaita pelaajia tällä kaudella. Taitava keskikenttäpelaaja teki neljä maalia ja antoi yhdeksän maaliin johtanutta syöttöä 21 otteluun ennen siirtoaan AIK:n riveihin.

AIK on Ruotsin pääsarjassa kolmantena 23 pelatun ottelun jälkeen.