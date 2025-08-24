Veikkausliigan supertähden miljoonasiirto Ruotsin huippuseuraan toteutumassa

FC Interin tähtipelaaja Axel Kouame on MTV Urheilun tietojen mukaan hyvin lähellä siirtoa ruotsalaisen suurseuran AIK:n miehistöön.
Osapuolten väliset neuvottelut ovat edenneet MTV Urheilun tietojen mukaan hyvin pitkälle. Tiettävästi siirtosumma on painumassa kokonaisuudessaan reiluun miljoonaan euroon.
Turkulaisseura on saamassa runsaasti kiinnostusta siirtomarkkinoilla herättäneestä kultakimpaleestaan merkittävän summan.
21-vuotias norsunluurannikolainen teki läpimurtonsa jo viime kaudella Veikkausliigassa, mutta kuluvalla kaudella hyökkäävä keskikenttäpelaaja on ollut sarjan paras pelaaja.
Kouame on ollut sarjakärjessä porskuttavan Interin palapelin tärkein yksittäinen palanen. Taiturimainen ja viihdyttävä pelimies on viimeistellyt 21 liigaottelussa neljä maalia ja antanut seitsemän maalisyöttöä. Lisäksi Kouame on toiminut useassa joukkueensa maalissa niin sanotun kakkossyöttäjän roolissa.