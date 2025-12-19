Norjan jalkapallolegenda Åge Hareiden on kuollut 72-vuotiaana.

Hareide sai aivosyöpädiagnoosin kesällä. Hareide kertoi sairaudestaan julkisesti vasta marraskuussa. Hän menehtyi sairauden uuvuttamana torstaina.

– Isä nukkui pois perheensä ympäröimänä. Hän on pelannut viimeisen ottelunsa. Olemme äärimmäisen kiitollisia siitä rakkaudesta, jota olemme saaneet hänen sairautensa aikana, Hareiden poika kertoi VG:lle.

Hareide pelasi pelaajauransa aikana muun muassa Moldessa, Manchester Cityssä ja Norwich Cityssä. Norjan maajoukkueessa otteluita kertyi 50.

Pelaajauransa jälkeen Hareiden niitti menestystä myös valmentajana. Hän toimi muun muassa Molden, Rosenborgin, Malmön sekä Norjan, Tanskan ja Islannin maajoukkueiden päävalmentajana.