Eläinmaailmassa sattuu ja tapahtuu, ja ajoin tarvitaan myös auttavia ihmiskäsiä.

MTV Uutiset tapasi pulujahdissa olleen kanahaukan, Arskan. Kanahaukku toipuu nyt kokeneen lintuharrastajan hoivissa.



– Arska oli jahdannut pulua. Hän on tuollainen nuori kanahaukka, niin pulu oli ollut nopeampi ja Arska oli lentänyt ikkunaa päin. Siellä se oli omakotitalon puskan alla pari päivää kyyhöttänyt, lintuharrastaja Jukka Ylikarjula kertoo.



Nyt Arska saa ensihoitoa ja ruokaa ja palaa toivon mukaan pian luontoon.



– Jos se on kunnossa, niin minä rengastan sen, otan siitä mitat ja vapautan sen, mutta katsotaan nyt. Tarkoitus on, että huomenna kokeilen, onko se lentokuntoinen.

Ylikarjulan hoiviin päätyvät useimmiten pöllöt, kotkat ja haukat.