Tänään vietetään Suomen luonnon päivää: Aiempina vuosina järjestetty jopa patikointia nakuna

AOP, suomi, suo, metsä
Elokuun viimeinen viikko on myös puunhalausviikko.Kuvituskuva /All Over Press
Julkaistu 30.08.2025 06:50

MTV UUTISET – STT

Tänään vietetään Suomen luonnon päivää. 

Teemapäivää on vietetty elokuun viimeisenä lauantaina vuodesta 2013, ja vuonna 2023 siitä tuli vakiintunut liputuspäivä.

Teemapäivän verkkosivulla opastetaan, että päivää voi juhlistaa osallistumalla tapahtumiin, järjestämällä niitä itse tai menemällä luontoon.

Retkiä järjestävät ainakin Suomen luonnonsuojeluliiton yhdistykset. Suomen Latu taas on haastanut koko Suomen nukkumaan yönsä ulkona Suomen luonnon päivänä.

Aiempina vuosina teemapäivänä on järjestetty esimerkiksi pönttötalkoita, sienestystä, nakupatikoita ja satutuokioita.

Elokuun viimeinen viikko on myös puunhalausviikko. Sen tarkoitus on kannustaa ihmisiä halaamaan puita ja osoittamaan arvostusta lähiympäristöään kohtaan.

Lisää aiheesta:

Liput liehuvat saloissa: Suomalaisia haastetaan nukkumaan ensi yö ulkonaSuomessa vietetään kansallista puunhalausviikkoa – videolla asiantuntija näyttää, kuinka puita halataan oikeinTänä viikonloppuna luvassa on "venetsialaisia" ja Suomen luonnon päivän juhlistamistaTänään liputetaan luonnon päivää – tarjolla on metsäretkiä ja telttaöitä Tänään juhlitaan Suomen luonnonpäivääSatavuotiaan Suomen luontoa juhlitaan ympäri maata
Luonto ja eläimetSuomiYmpäristöKotimaa

Tuoreimmat aiheesta

Luonto ja eläimet