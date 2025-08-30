Tänään vietetään Suomen luonnon päivää: Aiempina vuosina järjestetty jopa patikointia nakuna

Tänään vietetään Suomen luonnon päivää.
Teemapäivää on vietetty elokuun viimeisenä lauantaina vuodesta 2013, ja vuonna 2023 siitä tuli vakiintunut liputuspäivä.
Teemapäivän verkkosivulla opastetaan, että päivää voi juhlistaa osallistumalla tapahtumiin, järjestämällä niitä itse tai menemällä luontoon.
Retkiä järjestävät ainakin Suomen luonnonsuojeluliiton yhdistykset. Suomen Latu taas on haastanut koko Suomen nukkumaan yönsä ulkona Suomen luonnon päivänä.
Aiempina vuosina teemapäivänä on järjestetty esimerkiksi pönttötalkoita, sienestystä, nakupatikoita ja satutuokioita.
Elokuun viimeinen viikko on myös puunhalausviikko. Sen tarkoitus on kannustaa ihmisiä halaamaan puita ja osoittamaan arvostusta lähiympäristöään kohtaan.