Tämä on influenssa-, korona- ja norovirustilanne Suomessa: "Kyllä huomaa, että toimet ovat ohi"

Suomessa talvikauden tartuntataudeista käsillä on noroviruksen sesonkiaika, kerrotaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL). Myös influenssakausi jatkuu edelleen, mutta on rauhoittumaan päin.

THL:n tartuntatautilääkäri Anna-Liisa Punto-Luoman mukaan kevättalvi on tyypillinen ajankohta noroviruksen aiheuttaman oksennustaudin huipulle.

– Noroviruksen osalta nyt on huippu, mutta en uskalla vielä sanoa, milloin se on ohi. Sitten kun ollaan kunnolla kevään puolella, niin on varmasti taas rauhallisempaa, hän arvioi.