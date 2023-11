Koronarokotukseen tuntien jonot Helsingissä

Jonot ovat eri puolilla pääkaupunkia venyneet useiden tuntien mittaisiksi, koska ainut tapa saada nopeasti rokotus on jonottaminen.

THL on suosittanut kaikkein haavoittuvammassa asemassa olevien rokottamista ensin. Eri puolilla maata rokotukset on aloitettu yli 80 vuotiaista, mutta Helsingissä ei ole näin toimittu.

THL:n ylilääkäri Tuija Leinon mukaan pari sataa potilasta on sairaalassa nyt - ihan selvä koronanousuaalto on nyt meneillään.

Koronakuolemien määrä on Suomessa Euroopan korkein ja Leino onkin huolestunut ikäihmisistä, siitä syystä, että viimeisimmän selvityksen mukaan noin 400 000 vanhusta ei ollut vielä kohdannut virusta.

– 40 prosenttia ikäihmisistä on sellaisia, jotka ei ole kohdannut virusta kertaakaan eli heillä ei ole tätä hybridi-immuniteettia.

Leinon mukaan nämä ihmiset ovat rokotussuojan varassa, joten erityisesti heille se suoja olisi tarpeen. Tämä yhdistelmäsuoja on tehokkaampi estämään vakavampia tauteja.



THL suosittelee yli 65 vuotiaille ja riskiryhmille uuteen varianttiin XXB.1.5. kehitettyä koronarokotetta riippumatta siitä, montako tehosteannosta henkilö on aiemmin saanut tai montako kertaa hän on sairastanut koronan.