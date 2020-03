Suomessa todettu viisi uutta koronatartuntaa – yksi tartunnoista lapsella

Hämeenlinnassa tartunta lapsella

44-vuotias potilas on kotona eristyksessä ja hyväkuntoinen. Tartunnalle on altistunut kolme lähikontaktia.

Kaikki uudet tartunnat liittyvät Pohjois-Italiaan

Kaikki tartunnan saaneet ovat hyväkuntoisia ja he ovat kotiutuneet näytteenoton jälkeen. Heidät on ohjeistettu pysymään eristyksissä kotona. Tartunnan saaneiden lähipiiriin on oltu yhteydessä. HUSissa on todettu yhteensä 9 koronavirustartuntaa.