Suomessa todettu kolme uutta koronavirustartuntaa, joista kaksi Pohjois-Italiasta: Tartuntoja nyt 15 – potilaat kotiutettu eristyksiin

HUS:n mukaan tartunta on todettu työikäisellä mieshenkilöllä. Tartunta on peräisin Pohjois-Italiasta.

Yhdellä ihmisellä on lisäksi todettu koronavirustartunta Etelä-Karjalassa, kertoo Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote. Tartunta varmistui torstaina iltapäivällä, ja se on niin ikään peräisin Pohjois-Italiasta.

Eksoten mukaan hyväkuntoinen potilas on kotona eristyksessä. Hän on hyväkuntoinen.

Tartunnalle on altistunut tämän hetkisen tiedon mukaan kolme lähikontaktia. Altistuneet on laitettu karanteeniin. Eksote kertoo jatkavansa tilanteen selvittämistä yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

Pohjois-Pohjanmaan ja Etelä-Karjalan 1. tartunta

Tartunta varmistui torstaina. Tartunnan saanut on epidemia-alueelta palannut matkailija, PPSHP tiedottaa.

Potilas on kotona eristyksessä ja hyväkuntoinen. Mahdollisesti tartunnalle altistuneita lähikontakteja kartoitetaan parhaillaan

