Entä, jos tappavaan virukseen ei löydy rokotetta? Näin on käynyt ennenkin: "On valmistauduttava tilanteeseen, jossa korona on jatkuva uhka"

THL:n ylilääkäri kommentoi mahdollisen koronarokotteen aikataulua: "Mikään ei ole varmaa viruksen ja rokotekehittelyn kohdalla".