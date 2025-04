Suomessa tehdään murheellinen ennätys, johon valtakunnansovittelijakin väsyi: "Jaksaminen on koetuksella"

Jo 21 työmarkkinaneuvottelua on siirtynyt lakkovaroitusten kautta valtakunnansovittelijan toimiston alle, mikä uuvuttaa sovittelijoita.

Valtakunnansovittelija Anu Sajavaara kertoo olevansa välillä väsynyt ennätysriitaisan työmarkkinakierroksen takia. Bulevardin toimistolla on ollut niin paljon palkoista ja muista työehdoista riiteleviä työmarkkinajärjestöjä, että tilat ovat lähes loppuneet kesken.

– Meillä on jo tilat käyneet välillä ahtaaksi. Toivoisin, että meillä olisi nyt enemmän sovittelijoita eli kausityövoimana herroja ja rouvia, jotka osaisivat ratkoa näitä ongelmia. Olemme olleet niin paljon töissä, että välillä jaksaminen on koetuksella, Sajavaara kertoo.

Valtakunnansovittelijan apuna on viisi sivutoimista sovittelijaa, jotka auttavat tarvittaessa.

Tänä vuonna ollaan tekemässä murheellinen ennätys siinä, kuinka monta työehtoriitaa on joutunut sovittelijalle.

– Tänä vuonna meille on lakkojen kautta tullut 21 neuvottelua ja se on melko paljon. Jos vertaa edellisiin vuosiin, niin taidetaan tänä vuonna ennätys tehdä, Sajavaara kertoo.

– Se kertoo, että tässä meidän järjestelmässä on ongelmia, joita pitäisi korjata yhteistuumiin, hän jatkaa.

"Helposti hanskat putoavat"

Sajavaara penää työntekijä- ja työnantajaliitoilta enemmän yritystä ratkoa itse ongelmat ja rakentaa koko ajan parempaa yhteistyötä.

– Nyt on ilmassa se, että helposti hanskat putoavat ja tullaan hakemaan ulkopuolista apua. On jopa yleismaailmallinen trendi, että ei ole helppoa sopia asioista.

– Kyllä tännekin on tietyt toimintatavat tuolta Atlantin yli uineet. On instituutioiden haastamista ja joissakin pöydissä on jouduttu keskustelemaan, sovitellaanko vai eikö sovitella, Sajavaara toteaa.

Sajavaara muistuttaa samalla, että monissa neuvotteluissa osapuolten välillä on luottamusta ja ratkaisukykyä.

– Monessa pöydässä on edelleen luottamusta. Yksi kriisin paikka on se, jos neuvottelijajoukko vaihtuu ja tulee uusia ihmisiä. Silloin ei kaikilla ole ehkä syvällistä alan ja sopimusten tuntemusta. Yritämme täällä sitten tarvittaessa rakentaa yhteistyötä.

Lehtikuva

Parempaa vuoropuhelua?

Monille aloille tehdään nyt työehtosopimukset kolmeksi vuodeksi. Sajavaara toivoo, että aika käytetään työmarkkinoilla hyväksi yhteistyön merkeissä.

– Parempaan vuoropuheluun on panostettava. Millä keinoin voidaan vastata maailman muutoksiin ja millä varmistetaan, että tänne saadaan oikeanlaista osaamista, hän painottaa.

Nykyinen työmarkkinakierros jatkuu kuitenkin vielä jonkin aikaa, sillä julkinen sektori on vasta aloittanut vääntönsä.

Jonon jatkoksi sovitteluun ilmoittautuivat tällä viikolla valtion työ- ja virkaehtosopimusten osapuolet ja kunta-ala voi toukokuussa seurata perässä. Palkankorotusten suuruus on kova kiistakysymys.

Työt eivät sovittelijoilla hetkeen lopu.