Valtakunnansovittelija: Vientialojen työriidassa harvinaisen vaikea tilanne – "Olemme aikamoisessa ryteikössä"

– On harvinaisen vaikea tilanne. On monia epävarmuustekijöitä, kukaan ei tiedä mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Sopimuksia tehdään tulevaisuutta varten. Nyt pitäisi huomioida kaikki mahdolliset tapahtumakulut mitä lähivuosina tulee tapahtumaan, Sajavaara sanoo MTV Uutisten haastattelussa.

Sajavaara huomauttaa, että edelleen kärsitään koronan jälkimainingeista, ja myös maailmanpoliittinen tilanne on haastava.

– Sota Euroopassa, lisäksi on korkea inflaatio eli tasapainoillaan kilpailukyvyn ja ostovoiman välillä.

Viime vuoden loppupuolella kunta-alalle löytyi sopu. Nyt vientialalta on tullut sellaista viestiä, että kunta-alan ratkaisu on vaikeuttanut näitä neuvotteluita.

– Meidän täytyy keskustella siitä. Osapuolilla on erilaisia näkemyksiä siitä, onko meillä jonkinlainen malli. Kun neuvottelukevät on saatu maaliin, niin osapuolten kanssa on syytä käydä keskusteluja, miten tästä jatketaan ja millä tavalla viime ja tähän kierrokseen liittyvät ongelmat saadaan jatkossa ratkaistua.