Kiky siellä, kiky täällä… Mikä työmarkkinariitojen neuvotteluissa tökkii ja onko tässä mitään järkeä? Dosentti: Kuntasektorilla työnantajat huutavat tuskissaan

Mutta millaiseen lakkosumaan on kevään aikana syytä varautua, kun esimerkiksi kunta-alan neuvottelut käynnistyvät? Kysymyksiin vastaa Itä-Suomen yliopiston dosentti Tapio Bergholm, joka on työskennellyt myös ammattiliitto SAK:n erikoistutkijana.



Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mistä työsopimusneuvottelujen neuvottelujen pitkittyminen kertoo?



– Varmasti se kertoo siitä, että pöydällä on vaikeita asioita. On outoa ja koomista, että kiky-sopimuksesta on tullut tällainen kirosana. Se itse asiassa takasi oikein hyvän työrauhan, kohtuullisen talouskehityksen ja palkkasummakin lähti kasvamaan: eivät palkat, mutta siten, että työllisyys parani.



– Kummallista tässä on se, että metsäteollisuudessa kiky on ollut työnantajallekin kirosana. He olisivat toivoneet ja ajoivat ennen kikyä alalle pitempiä työajan pidennyksiä, nimenomaan paperiteollisuuteen. Oma arvioni on se, että nimenomaan tämä kikyyn tyytymättömyys ja kiky-tuntien niukkuus olivat ratkaiseva syy siihen, että Metsäteollisuus erosi omasta työnantajakeskusjärjestöstään Elinkeinoelämän keskusliitosta (EK).



Lue myös: Mekaanisen metsäteollisuuden sovittelussa ei vieläkään ratkaisua

Paperialalla pyydettiin lisäaikaa, kun neuvottelujen osapuolet piipahtivat sunnuntaina valtakunnansovittelijan toimistolla. Minkälaista teatteria tämä oli?



– En kutsuisi sitä teatteriksi. Kysymys on vakavista erimielisyyksistä. Suomessa ei yleensä paljon lakkoilla, aika sopuisasti on vuosikymmeniä edetty.



– Tämä syksy on ollut poikkeuksellisen levoton, mikä kertoo siitä, että työnantajien ja työntekijäjärjestöjen tilannekuva poikkeaa kovasti toisistaan. Tämä tuo jännitteen.



– Tilanne ei koske vain metsäteollisuutta vaan myös kuntasektoria. Kuntasektorilla työnantajat huutavat tuskissaan, että heillä ei ole yhtään rahaa, mutta samaan aikaan useat kuntasektorin työntekijäliitot ovat vahvassa neuvotteluasemassa, koska monella alalla on työvoimapula. Ja työvoimapula antaa ammattiliitoille usein vahvemman neuvotteluaseman.



Kiky nousi jälleen esille, kun ammattiliitto Pro hylkäsi lauantaina työehtosopimusesityksen, koska sen mukaan kiky-tunnit olivat siinä edelleen mukana. Teknologiateollisuuden mukaan näin ei kuitenkaan ole.



Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mistä johtuu, että kiky-tulkinnat ovat näin erilaiset?



– Luulen, että molemmat saattavat puhua omilleen totta. Sopimusrakenteet ovat sillä tavalla vaikeita, että on mahdollista, että molemmat tulkinnat ovat jostain näkökulmasta kohtuullisen oikeassa.



– Minun arvioni on, että sen kaltaiset sovintoratkaisut menestyvät, jotka kemianteollisuuden työehtosopimuksessa nyt tehtiin. Siinä kiky-tunnit ikään kuin poistuvat, mutta samaan aikaan työantajat saavat työaikajoustoja ja ylityöpalkkoja maksetaan jonkin verran vähemmän kuin aiemmin.



Näetkö, että muilla aloilla on enää mahdollista pitää kiky-tunteja, kun kemianalalla ne poistettiin.



– Tämä on se työmarkkinoiden mielenkiintoinen jännite. Toisaalta kyseessä on liittokierros eli jokainen liitto periaatteessa tekee omannäköisensä sopimuksen. Samaan aikaan on kuitenkin syntynyt tällainen normimalli teknologiateollisuuden ja metalliteollisuuden alalle ja se tarkoittaa sitä, että muiden ammattiliittojen on hyvin hankala mennä sen alle.



– Kiky-tunneista on tullut symboli ja myös liittojohtajat ovat niin kutsutusti kirjoittaneet seinään, että "nämä lähtevät". Siitä perääntyminen on kovin vaikeaa. Metsäteollisuudessa tuska on kovempi kuin muilla aloilla, koska siellä osapuolten näkökulmat siitä, pitäisikö tunteja olla enemmän vai vähemmän, ovat hyvin paljon kauempana kuin muilla aloilla.



Bergholmin mukaan uutta suomalaisessa työehtosopimuksessa ovat Saksassa ja Isossa-Britanniassa käytössä olevat "varoituslakot", joilla lakon kesto ilmoitetaan etukäteen.



Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– On uusi ja poikkeuksellinen tilanne, että meillä on ylös-alas lakkoja: mennään viikoksi tai kahdeksi lakkoon ja sitten jatketaan töitä. Ilmoitetaan jo työtaistelun alussa, milloin tämä loppuu.



– Aiemmin työtaistelut aloitettiin ja katsottiin niin sanotusti "kenen takapuoli merivettä kestää" ja lakko tai työsulku lopetettiin vasta sitten, kun ratkaisu oli syntynyt.



– Varoituslakot ovat uusi piirre, joka liittyy lakkotaktiikan muutokseen. Varoituslakot ovat hankalia, koska tuotantoa ajetaan ylös ja alas ja logistiikka menee sekaisin ja koneet kärsivät ja tulee hukkatuotantoa. Ne ovat johtaneet työnantajienkin kovempiin otteisiin: työsulku on houkuttelevampi vaihtoehto, kun tuotanto on jo kertaalleen ajettu alas ammattiliiton toimesta.



Mikä tilanteen voi laukaista, kun toinen osapuoli uhkaa työsululla ja toinen jatkaa lakkoja?



– Kompromissin on pakko syntyä tai sitten tappelu jatkuu kohtuuttoman pitkään. Kyllä laiha sopu jossain vaiheessa tulee.



– Kysymys on siitä, että osapuolten käsitys maailmasta ja tulevaisuudesta poikkeavat toisistaan, heidän tilannearvionsa ovat hyvin erilaiset. Tarvitaan painetta, että eri käsitykset saadaan puristettua siedettävään kompromissiin.



Kunta-alalla palkankorotuksia vaativat niin hoitajat kuin opettajatkin. Minkälaiseen lakkosumaan on varauduttava?



- Epäilen, että tästä ei selvitä ainakaan ilman työtaisteluvaroituksia. Kuntatyönajaja kokee, että heillä on tyhjän kukkaron diktatuuri: säkin pohjalla ei ole mitään. Samaan aikaan kuntatyönantaja kamppailee työvoimapulan kanssa ja pitäisi houkutella rahalla lisää väkeä töihin, varsinkin hoiva-alalle.