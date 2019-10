Suomessa surmataan ihmisiä enemmän kuin missään muussa Pohjoismaassa – kolmessa neljästä tapauksesta tekijä on päihtynyt: "Juomatapamme ovat rajuja"

Suomessa tehdään Pohjoismaista eniten henkirikoksia suhteessa väestöön, vaikka trendi on ollut laskeva viimeiset 70 vuotta, selviää tuoreesta Pohjoismaiden henkirikoskatsauksesta .

– Tilanne ei ole mikään pysyvä, mutta se on ollut pitkään tämäntyyppinen, tutkija Martti Lehti Helsingin yliopiston kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutista kertoo.

– Ero muihin Pohjoismaihin on vähentynyt. Vielä toisen maailmansodan jälkeen taso oli lähes kymmenkertainen, ja nyt se on ollut enää noin kaksinkertainen.

Teräaseella yksityisasunnossa

– Siihen on monia syitä. Suomessa on ollut 1900-luvulla paljon enemmän erilaisia kriisejä ja yhteiskunnalliset ristiriidat ovat olleet pahempia, Lehti sanoo.

– Toisaalta meillä on ollut 1700-luvun puolesta välistä vertailukelpoista kuolemansyytietoa Ruotsin kanssa, ja ero on ollut aika vakaa myös ennen 1900-luvun kriisejä ja niiden jälkeen.

Osaselitys löytyy juomatavoista

Aiemmin humalassa tehtyihin tappoihin syyllistyivät kouluttamattomat työläismiehet. He olivat sosiaaliselta asemaltaan silloisessa yhteiskunnassa samantyyppinen ryhmä kuin työelämästä syrjäytyneet nykyään.

– Pystymme hyvin määrittelemään sen, mikä ryhmä on ilmiön takana. Mutta minkä takia tämäntyyppistä kuolemaan johtavaa väkivaltaa on enemmän Suomessa kuin muissa Pohjoismaissa, on vaikeampi kysymys, Lehti sanoo.