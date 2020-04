THL: Suomessa kolme uutta koronakuolemaa – yhteensä kuolleita on nyt 75, tehohoidossa 76

Toistaiseksi 52 kuolleesta on saatavilla tarkempia tietoja. Heistä 73 prosenttia on miehiä ja 27 prosenttia naisia.

Kuolleiden mediaani-ikä on 81 vuotta. Alle 60-vuotiaita kuolleita on kolme, 60-69-vuotiaita on kolme, 70-79-vuotiaita on 17, 80-89-vuotiaita on 22, yli 90-vuotiaita on 7.