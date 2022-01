Marin: Hallitus pohtii koronan poistamista yleisvaarallisten tartuntatautien listalta

Keskeinen kysymys on Marinin mukaan se, miten koronaan jatkossa suhtaudutaan.

Pohdinnassa on Marinin mukaan myös se, tulisiko korona poistaa yleisvaarallisten tartuntatautien listalta.

– Varmasti keskusteluun nousee myös se, missä vaiheessa olisi sellainen aika – tai tuleeko sellainen aika nopeastikin – että korona poistettaisiin yleisvaarallisten tartuntatautien listalta. Tämä on tietysti terveysviranomaisten arvioima asia, mutta kaikki nämä asiat ovat keskustelussa.

Rajoitukset jatkumassa tammikuun jälkeen

Marinin mukaan on todennäköistä, että nykyisiä koronarajoituksia jatketaan tammikuun jälkeen.

– Meidän on todennäköisesti jatkettava nykyisiä rajoituksia vielä tammikuun lopusta mutta kuinka pitkään, siitä keskustelumme. Näemme, että rajoitukset eivät ole yhtä vaikuttavia omikronmuunnoksia vastaan. Emme halua turhaan ylläpitää rajoituksia ja vaikeuttaa ihmisten elämää ja yritysten toimintaa.

– Useat maat ovat tehneet päätöksiä, joissa rajoituksia höllennetään ja niistä luovutaan vaikka tilanne on heikko. Katsomme myös Britannian tilannetta tarkkaan. Siellä sairaalahoidon määrä on lähtenyt laskuun vaikka tilanne on ollut paha.