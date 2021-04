Suomessa on havaittu uudentyyppistä superbakteeria – vastustuskykyinen antibiooteille, voi sairastuttaa myös perusterveen

Euroopan tautikeskus ECDC:n tuoreen riskiarvion mukaan uudenlainen Klebsiella pneumoniae -bakteeri on levinnyt ympäri Eurooppaa. Suomessakin näitä tapauksia on todettu yksi, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos .

Uudenlainen Klebsiella pneumoniae on silmällä pidettävä, sillä bakteerilla on kaksi ominaisuutta, jotka herättävät huolenaihetta.

Bakteeri on vastustuskykyinen karbapeneemeille ja sillä on lisääntynyt taudinaiheuttamiskyky. Karbapeneemit ovat niin kutsuttuja ”viimeisen keinon” antibiootteja, joihin turvaudutaan, kun muut eivät tepsi.

– Klassisesti tämä bakteeri ei aiheuta perusterveille infektioita, mutta jos bakteerilla on lisääntynyt taudinaiheuttamiskyky, se voi aiheuttaa infektioita perusterveillekin. Huolenaihe on se, jos bakteeri on vielä erittäin vastustuskykyinen antibiooteille, sen hoitaminen on haastavaa, erikoistutkija Kati Räisänen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta kertoo.