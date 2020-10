Suomessa neljä uutta koronakuolemaa – sairaalahoidossa 48 ihmistä

Tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu nyt yhteensä 350.

Myös sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä on noussut.

Tällä hetkellä sairaalassa on 48 koronapotilasta, joka on kaksi enemmän kuin maanantaina.

Tehohoidossa on puolestaan kahdeksan ihmistä, joka on THL:n mukaan kaksi vähemmän kuin maanantaina.

Eniten sairaalassa olevia koronapotilaita on HYKSin vastuualueella, joissa heitä on 19. TAYSin alueella potilaita on 11, TYKSin ja Ahvenanmaan alueella 9, KYSin alueella 6 ja OYSin aluella 3.