Suomessa todettu kaksi uutta koronakuolemaa – tautiin kuolleita 343

Sairaalahoidossa taudin vuoksi on 22 potilasta ja heistä 4 tarvitsee tehohoitoa. Sairaalahoitopotilaiden määrä on 3 ja tehohoitopotilaiden määrä 2 enemmän kuin maanantaina.

Toistaiseksi tartuntatautirekisteriin on kertynyt tietoa 340 kuolleesta. Heidän mediaani-ikänsä on 84 vuotta. Kuolleista kuusi on alle 50-vuotiaita. 50–59-vuotiaita koronaan kuolleita Suomessa on 11.