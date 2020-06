Suomessa ei yhtään uutta koronakuolemaa – uusia tartuntoja yksitoista

Suomessa ei ole todettu yhtään uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa viikonlopun aikana, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Koronaan liittyviä kuolemia on todettu Suomessa tähän mennessä kaikkiaan 328.

Vuorokauden aikana maassamme löydettiin THL:n mukaan yksitoista uutta koronavirustartuntaa. Varmistettuja koronavirustapauksia on Suomessa nyt 7 209.

Noin 90 prosenttia parantunut

Koronaviruksesta parantuneita arvioidaan olevan Suomessa nyt noin 6 600, mikä on noin 90 prosenttia todetuista tartuntatapauksista. Arvio perustuu todettujen tapausten seurantaan kolmen viikon ajalta.

Paikkakunnista eniten koronatartuntoja on todettu Helsingissä, missä niitä on löytynyt tähän mennessä yhteensä 2 729. Seuraavaksi eniten tartuntoja on todettu Vantaalla (886) ja Espoossa (816).