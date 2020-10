THL: Suomessa on todettu 204 uutta koronatartuntaa

THL:n mukaan Suomessa on raportoitu 204 uutta koronavirustartuntaa.

Yhteensä Suomessa on todettu nyt kaiken kaikkiaan 12 703 tartuntatapausta.

Viimeisten kahden viikon aikana eniten uusia tapauksia on todettu Helsingin ja Uudenmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Varsinais-Suomen, Kanta-Hämeen, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan, Lapin ja Vaasan sairaanhoitopiirien alueilla.

Muilla alueilla, joilla uusia tapauksia on todettu, niin tapauksia on todettu vähemmän, alle kaksikymmentä uutta tapausta per alue.