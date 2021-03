Suomessa jo teknologia ja tilat Sputnik-rokotteiden valmistukseen – "En usko, että sisältyy mitään salatiedettä"

– En usko, että tähän sisältyy mitään suurta salatiedettä meille tutkijoille, jotka olemme 20–30 vuotta näitä menetelmiä kehittäneet. Tekninen valmius on olemassa, ja teknologia on meille hyvin tuttua jo vuosien takaa, vakuuttaa Ylä-Herttuala.

Ylä-Herttuala on mukana kehittämässä suomalaista, nenäsumutteena annettavaa koronarokotetta Itä-Suomen yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteishankkeessa.

Samoilla linjoilla professorin kanssa on myös Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mikä Rämet.

– Se varmaan onnistuisi suhteellisen helposti, koska meillä on tämäntyyppisten rokotteiden valmistamiseen osaamista. Myös laitteistoa ja tiloja on jo olemassa, Rämet toteaa.

Katseet kohdistuvat Kuopioon

Epäselvää on, millaisiin tuotantomääriin kyettäisiin ja olisiko ajoitus valmistamiselle sopiva. Pandemian kriittisin vaihe saattaisi olla jo ohi, kun tuotanto viimein saataisiin käyntiin, eikä sitä olisi kannattavaa pitää tarpeeksi pitkään käynnissä.

– Nimenomaan Kuopiossa on yksi maailman parhaita adenovirusgeenisiirtolääkkeiden tuotantoyksiköitä, ja heidän kapasiteetti teoriassa riittäisi hyvinkin laajaan tuotantoon. Mutta tämä ei ole enää yliopiston asia, vaan tämä on yrityksen toimintaa, Ylä-Herttuala muistuttaa. Hän on FinVectoria edeltäneen yrityksen perustaja, mutta ei ole toiminnassa enää mukana.