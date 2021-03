Kommentti: Sputnik V -rokotteen sivuvaikutuksena voi esiintyä ulkopoliittista kirvelyä ja diplomaattisten haavojen tulehdusta

EU-mailla on nyt vain huonoja vaihtoehtoja Sputnik V -rokotteen suhteen. Koronaepidemian keskellä kärvistelevän EU:n rokotustahti on ollut kiusallisen hidas, moni jäsenmaa on kyllästynyt odottamaan ja etsii jo avoimesti kumppaneita muualta.

EU:n on nyt pakko katsoa peiliin: Rokotetoiminta on ollut luvattoman hidasta ja byrokraattista. Tilastot ovat armottomia: Israel, Britannia ja Yhdysvallat ovat rokotuksissaan kymmeniä prosentteja EU-maita edellä. Ja kun kyse on kuitenkin ihmisten hengestä ja terveydestä, Sputnikille on nyt kovin vaikea kääntää selkäänsä.