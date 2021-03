Pääministeri Marin ei tyrmää Sputnik-rokotteen käyttöä Suomessa – "Rokoteasiat eivät ole poliittisia kysymyksiä"

Presidentti Tarja Halonen on kertonut Venäjän tarjonneen Suomen käyttöön Sputnik-rokotteen valmistusteknologiaa . Asia oli noussut esille Halosen ja Venäjän parlamentin ylähuoneen puheenjohtajan Valentina Matvijenkon puhelinkeskustelun aikana.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) kertoi samassa tilaisuudessa, että oli kuullut torstaina Matvijenkon Haloselle tekemästä ehdotuksesta ja on keskustellut siitä elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) kanssa, jolle rokotetuotannon tukeminen kuuluu.

"Rokotteiden valmistaminen on eri asia kuin ostaminen ja käyttö"

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) turvallisuus ja terveys -osaston osastopäällikkö Tuija Kumpulainen taustoittaa STT:lle sähköpostitse, että rokotetuotanto on kansainvälistä toimintaa, jossa jo nykyiset myyntiluvan saaneet lääkeyhtiöt valmistavat rokotteita eri maissa.

Jopa niin, että osa rokotteen vaiheista valmistetaan eri maissa. Rokotetuotannolta vaaditaan erityisiä siihen tarkoitettuja tiloja, joihin on erityisvaatimukset.

Kumpulainen muistuttaa, että rokotteiden valmistaminen on eri asia kuin niiden ostaminen ja käyttö. Suomi on mukana EU:n yhteisissä rokotehankinnoissa.

– Kyse lieneekin pidemmän aikavälin globaaleista rokotemarkkinoista, jonne on pyrkijöitä, Kumpulainen kirjoittaa.

Rokotteille voi olla tarvetta myöhemmin

Kumpulainen kirjoittaa myös siitä, ettei toistaiseksi tiedetä mikä on tulevien vuosien tarve, koska ei ole tiedossa miten virus käyttäytyy globaalisti.

Sputnik on jo ilmoittautunut Euroopan lääkeviraston arvioinnin esivaiheeseen, ja se on myös WHO:n listoilla esivaiheen rokotteena, kuten siellä on myös kiinalaisia rokotteita.