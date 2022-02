Suomessa asuva ukrainalainen Larissa on enemmän huolissaan Ukrainasta kuin perheenjäsenistään – "Ihmiset ostavat aseita ja luoteja"

MTV Uutiset Live kertoo ja näyttää kun tapahtuu. Se on toimitus, joka elää uutispäivää kanssasi.

Larissa Ratushna on asunut Suomessa kolmisenkymmentä vuotta. Siitä huolimatta hän on seurannut Ukrainassa kehittyvää tilannetta herkeämättä – eikä vain nyt käsillä olevaa kriisiä vaan maan kuulumisten seuraaminen on ollut tiivistä jo vuodesta 2013 alkaen.