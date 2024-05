Ilian someseuraajien määrä räjähti yli miljoonaan Venäjän hyökättyä Ukrainaan

– Kyseessä on yksi valtava projekti, jonka tavoitteena on tehdä Ukrainasta parempi maa elää ja selvitä tästä kaikesta hengissä, Suomessa vieraileva Ponomarenko kuvailee.

– Se on hyvä asia, joka on pelastanut maamme monta kertaa, Ponomarenko arvioi.

Journalistit eivät armahda armeijaakaan

Tuore kirja Kiovan taistelusta

Ponomareko oli mukana perustamassa länsimaissa paljon seurattua englanninkielistä Kyiv Independent -lehteä. Viime vuoden kesällä hän jäi pois toimitustyöstä ja ryhtyi kirjoittamaan kirjaa Kiovan voitokkaasta puolustustaistelusta. I Will Show You How It Was -kirja ilmestyi englanniksi aiemmin tässä kuussa.