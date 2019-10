Suomessa asuva kurdi kaipaa suomalaisilta tukea Syyrian kurdeille: Älkää matkustako Turkkiin

– En näe että muiden maiden sotilaiden pitäisi tulla sotimaan, mutta jos tarve vaatii niin he voisivat tulla turvaamaan kurdien asemaa, kuten Suomi Etelä-Kurdistanissa nyt tekeekin ja tukee peshmerga-joukkoja.

"Erdoğan haluaa kalifaatin sulttaaniksi"

Turkkia vastaan taistelevien kurdien mukaan Turkin hyökkäyksessä on kyse kurdialueen kaventamisesta, ja kurdiväestön etnisestä puhdistamisesta.

– Jos katsoo Erdoğanin puheita ja tapa käydä keskusteluja, niin tässä on kaikua siitä, että hän haluaa kalifaatin sulttaaniksi, johtajaksi, Sohrabi toteaa.

Sohrabin mukaan Erdoğanin puheissa on myös viesti Turkin kurdeille.

– Jos te teette jotakin, niin me tulemme tuhoamaan teidät. Viesti on selkeästi se, että kuollut kurdi on paras kurdi.