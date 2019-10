Miksi Turkki hyökkäsi nyt ja tuleeko Eurooppaan lisää pakolaisia? Kymmenen tärkeintä kysymystä ja vastausta Turkin hyökkäyksestä Syyriaan

1. Miksi Turkki päätti hyökätä juuri nyt?

– Turkki on halunnut hyökätä jo pidemmän aikaan ja nyt pitkällisen painostuksen jälkeen Yhdysvaltain presidentti Donald Trump näytti hyökkäykselle vihreää valoa. Turkin presidentti Erdogan on myös sisäpoliittisesti ahtaalla ja tämä parantaa hänen asemaansa.

2. Miksi Trump suostui?

3. Millaiset mahdollisuudet kurdijoukoilla on puolustautua?

– Aika heikolta ne vaikuttavat. Maajoukkojen ja tykistön lisäksi Turkki on pystynyt alussa käyttämään myös hävittäjiä ja pommittamaan aluetta. Kaupunkisodassa kurdeilla on paremmat mahdollisuudet, koska heillä on riveissään kokeneita PKK:n eli Kurdistanin työväenpuolueen kaartilaisia. Jumittuneessa, pitkään jatkuneessa tilanteessa kurdeilla on mahdollisuuksia ja he kykenevät myös sissisotaan Turkin puolella. Mutta näin alussa se on aika yksipuolista.